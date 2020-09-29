Главное на сегодня.
Три «нет», два «да»27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.
Бесплатные развлечения в ШвейцарииГде в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…
«Треники» или швейцарский паспорт?Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Основные решения швейцарского парламентаВ пятницу завершилась осенняя парламентская сессия. В ходе финального голосования Федеральная ассамблея одобрила 22 законопроекта.
Швейцарская колыбель русской революции. Часть26 января 1917 года Владимир Ильич Ульянов-Ленин получил швейцарский вид на жительство на два года… Что было бы, если бы он не отправился в Россию, а остался в Цюрихе? Продолжение.