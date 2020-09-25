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пятница, 25 сентября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаев

Заррина Салимова, Берн

Согласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.

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Политика

Убийство на почве страсти: швейцарский вариант

Лейла Бабаева, Берн

В Швейцарии обсуждается целесообразность изменения формулировки «убийство на почве страсти» во французской и итальянской версиях Уголовного кодекса (УК). Зачем это нужно?

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Культура

Фотографическая Одиссея между Женевой, Санкт-Петербургом и Средиземноморьем

Эстель Сойе (пер. Н. Сикорской), Женева

Вчера в женевском Музее Рат открылась выставка, посвященная знаменитому швейцарскому фотографу Фреду Буассонна. Она выводит на первый план малоизвестную грань его карьеры и образы Средиземноморья – региона, который он исколесил в течение первых трех десятилетий 20 века в поисках света, Большой Греции и независимого Египта, воспетых Гомером мест и библейских пейзажей… Выставка продлится до 31 января 2021 года, так что постарайтесь посетить.

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среда, 30 сентября 2020 года
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Утвержден размер страховых взносов на 2021 год

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 Согласно экспертам Credit Suisse, в ближайшие месяцы уровень безработицы в Швейцарии должен вырасти и достигнуть почти 4% к середине 2021 года. Негативный эффект от коронавируса еще долго будет ощущаться на мировой экономике.

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Утвержден размер страховых взносов на 2021 год

 Стоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.

Всего просмотров: 1,000

Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаев

 Согласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.

Всего просмотров: 462
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