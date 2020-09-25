Главное на сегодня.
|
Здоровье
Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаевЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Согласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.
|
Политика
Убийство на почве страсти: швейцарский вариантЛейла Бабаева, Берн
подробнее
В Швейцарии обсуждается целесообразность изменения формулировки «убийство на почве страсти» во французской и итальянской версиях Уголовного кодекса (УК). Зачем это нужно?
|
Культура
Фотографическая Одиссея между Женевой, Санкт-Петербургом и СредиземноморьемЭстель Сойе (пер. Н. Сикорской), Женева
подробнее
Вчера в женевском Музее Рат открылась выставка, посвященная знаменитому швейцарскому фотографу Фреду Буассонна. Она выводит на первый план малоизвестную грань его карьеры и образы Средиземноморья – региона, который он исколесил в течение первых трех десятилетий 20 века в поисках света, Большой Греции и независимого Египта, воспетых Гомером мест и библейских пейзажей… Выставка продлится до 31 января 2021 года, так что постарайтесь посетить.
Утвержден размер страховых взносов на 2021 годСтоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.
«Треники» или швейцарский паспорт?Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.
Экономика восстанавливается, но…Согласно экспертам Credit Suisse, в ближайшие месяцы уровень безработицы в Швейцарии должен вырасти и достигнуть почти 4% к середине 2021 года. Негативный эффект от коронавируса еще долго будет ощущаться на мировой экономике.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Утвержден размер страховых взносов на 2021 годСтоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.
Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаевСогласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.