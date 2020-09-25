Культура Фотографическая Одиссея между Женевой, Санкт-Петербургом и Средиземноморьем Эстель Сойе (пер. Н. Сикорской), Женева Вчера в женевском Музее Рат открылась выставка, посвященная знаменитому швейцарскому фотографу Фреду Буассонна. Она выводит на первый план малоизвестную грань его карьеры и образы Средиземноморья – региона, который он исколесил в течение первых трех десятилетий 20 века в поисках света, Большой Греции и независимого Египта, воспетых Гомером мест и библейских пейзажей… Выставка продлится до 31 января 2021 года, так что постарайтесь посетить. подробнее