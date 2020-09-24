Культура В Веве, за впечатлениями Надежда Сикорская, Веве Да, лето кончилось. И бабье лето, кажется, тоже. Но все же синоптики не категоричны – в ближайшие выходные дожди если и будут, то лишь переменные. А потому культурную программу планировать не только можно, но и нужно, тем более что у вас есть последний шанс побывать в «Городе образов». подробнее