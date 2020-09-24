Главное на сегодня.
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Культура
В Веве, за впечатлениямиНадежда Сикорская, Веве
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Да, лето кончилось. И бабье лето, кажется, тоже. Но все же синоптики не категоричны – в ближайшие выходные дожди если и будут, то лишь переменные. А потому культурную программу планировать не только можно, но и нужно, тем более что у вас есть последний шанс побывать в «Городе образов».
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Жизнь в Швейцарии
Бесплатные развлечения в ШвейцарииЛейла Бабаева, Женева-Эгль-Бюль-Лозанна
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Где в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…
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Швейцарский стиль
«Треники» или швейцарский паспорт?Заррина Салимова, Берн
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Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.
«Месть за пророка»Убийство, совершенное в Морже в прошлую субботу, вновь выносит на поверхность вопрос об ответственности правоохранительных органов за наблюдением за лицами, представляющими опасность для общества.
Экономика восстанавливается, но…Согласно экспертам Credit Suisse, в ближайшие месяцы уровень безработицы в Швейцарии должен вырасти и достигнуть почти 4% к середине 2021 года. Негативный эффект от коронавируса еще долго будет ощущаться на мировой экономике.
Утвержден размер страховых взносов на 2021 годСтоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.