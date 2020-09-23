Главное на сегодня.
Covid-19: больше 500 случаев за суткиПо подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».
Лучшие работодатели Швейцарии 2020 годаПредлагаем вниманию читателей рейтинги компаний Конфедерации, создавших наилучшие условия труда для своих сотрудников.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.
Сцена без фонтанаПопытка превратить драму в фарс не удалась – и плакать не над чем, и не смешно. Наши впечатления от премьерного показа оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в Оперном театре Цюриха.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.