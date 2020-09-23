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среда, 30 сентября 2020 года
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Covid-19: больше 500 случаев за сутки

 По подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».

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Covid-19: снова больше 500 случаев

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Всего просмотров: 1,486
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