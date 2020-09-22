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вторник, 22 сентября 2020 года   

Главное на сегодня.
Культура

Сцена без фонтана

Надежда Сикорская, Цюрих

Попытка превратить драму в фарс не удалась – и плакать не над чем, и не смешно. Наши впечатления от премьерного показа оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в Оперном театре Цюриха.

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Жизнь в Швейцарии

Защитники климата оккупировали Бундесплац

Заррина Салимова, Берн

В качестве акта гражданского неповиновения сотни активистов в понедельник заняли площадь перед Федеральным дворцом в Берне и планировали оставаться там всю неделю, протестуя против «разрушения будущего с помощи институциональной политики и экономики».

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Политика

Особенности национальной – швейцарской – охоты 2

Лейла Бабаева, Берн-Сион

На всенародном голосовании 27 сентября швейцарцам предстоит выразить свое мнение о новой редакции закона об охоте (LChP). С приближением этой даты страсти накаляются, вынесенный на референдум вопрос обсуждается чуть ли не активнее, чем отношения Конфедерации с ЕС.

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среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: больше 500 случаев за сутки

 По подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».

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Лучшие работодатели Швейцарии 2020 года

 Предлагаем вниманию читателей рейтинги компаний Конфедерации, создавших наилучшие условия труда для своих сотрудников.

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Covid-19: снова больше 500 случаев

 На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

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Covid-19: новые решения правительства

 Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

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Covid-19: снова больше 500 случаев

 На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,437

Сцена без фонтана

 Попытка превратить драму в фарс не удалась – и плакать не над чем, и не смешно. Наши впечатления от премьерного показа оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в Оперном театре Цюриха.

Всего просмотров: 480
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