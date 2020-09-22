Культура Сцена без фонтана Надежда Сикорская, Цюрих Попытка превратить драму в фарс не удалась – и плакать не над чем, и не смешно. Наши впечатления от премьерного показа оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в Оперном театре Цюриха. подробнее