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Многие из вас обращаются в редакцию с вопросом, почему в лаунжах авиакомпании SWISS нельзя, как раньше, взять в дорогу бесплатный экземпляр печатного издания Наша Газета. Объясняем: потому что, к сожалению, распространение любой печатной продукции в лаунжах пока запрещено в связи с соблюдением строгих санитарных мер.
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А теперь - главное на сегодня.
Covid-19: больше 500 случаев за суткиПо подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».
Лучшие работодатели Швейцарии 2020 годаПредлагаем вниманию читателей рейтинги компаний Конфедерации, создавших наилучшие условия труда для своих сотрудников.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.
Аннемари Шварценбах: в поисках главногоВ Центре Пауля Клее проходит первая в Швейцарии выставка фоторабот Аннемари Шварценбах, сделанных во время ее долгих путешествий по Африке, Америке, Азии, Европе, в том числе и по Советскому Союзу.