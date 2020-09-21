Дорогие читатели!

Многие из вас обращаются в редакцию с вопросом, почему в лаунжах авиакомпании SWISS нельзя, как раньше, взять в дорогу бесплатный экземпляр печатного издания Наша Газета. Объясняем: потому что, к сожалению, распространение любой печатной продукции в лаунжах пока запрещено в связи с соблюдением строгих санитарных мер.

Так что если вы действительно любите наш журнал и хотите, чтобы ваша личная коллекция номеров была полной, не пожалейте 20 франков и приобретите его, с доставкой на дом: https://nashagazeta.ch/pechatnoe-izdanie

А теперь - главное на сегодня.