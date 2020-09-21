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понедельник, 21 сентября 2020 года   

Дорогие читатели!

Многие из вас обращаются в редакцию с вопросом, почему в лаунжах авиакомпании SWISS нельзя, как раньше, взять в дорогу бесплатный экземпляр печатного издания Наша Газета. Объясняем: потому что, к сожалению, распространение любой печатной продукции в лаунжах пока запрещено в связи с соблюдением строгих санитарных мер.

Так что если вы действительно любите наш журнал и хотите, чтобы ваша личная коллекция номеров была полной, не пожалейте 20 франков и приобретите его, с доставкой на дом: https://nashagazeta.ch/pechatnoe-izdanie

А теперь - главное на сегодня.


 

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среда, 30 сентября 2020 года
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Covid-19: больше 500 случаев за сутки

 По подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».

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 Предлагаем вниманию читателей рейтинги компаний Конфедерации, создавших наилучшие условия труда для своих сотрудников.

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Covid-19: снова больше 500 случаев

 На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

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Covid-19: снова больше 500 случаев

 На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

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Аннемари Шварценбах: в поисках главного

 В Центре Пауля Клее проходит первая в Швейцарии выставка фоторабот Аннемари Шварценбах, сделанных во время ее долгих путешествий по Африке, Америке, Азии, Европе, в том числе и по Советскому Союзу.

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