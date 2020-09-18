Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: снова больше 500 случаевЗаррина Салимова, Берн
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На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.
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Жизнь в Швейцарии
«Месть за пророка»Надежда Сикорская, Морж
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Убийство, совершенное в Морже в прошлую субботу, вновь выносит на поверхность вопрос об ответственности правоохранительных органов за наблюдением за лицами, представляющими опасность для общества.
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Жизнь в Швейцарии
Очарование швейцарских замковЛейла Бабаева, Морж-Фрибург-Монтре-Беллинцона
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4 октября в Конфедерации в пятый раз пройдет день швейцарских замков. Детей, любителей старины и мечтателей ждет богатая программа, концерты и приключения.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Швейцарская экономика после пандемииСогласно исследованию, опубликованному женевской консалтинговой компанией Horizon Insight and Strategy, Конфедерация – на четвертом месте среди 122 стран по способности ее экономики к восстановлению после санитарного кризиса. Рейтинг возглавили Финляндия, Норвегия и Германия.
Пенсионная система ШвейцарииДожить до пенсии! А еще лучше – до достойной, спокойной пенсии. Не об этом ли мечтает большинство из нас? О том, как достичь этой цели в Швейцарии, рассказывает юридический консультант Нашей Газеты.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларовШвейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.