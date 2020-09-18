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пятница, 18 сентября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: снова больше 500 случаев

Заррина Салимова, Берн

На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

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Жизнь в Швейцарии

«Месть за пророка»

Надежда Сикорская, Морж

Убийство, совершенное в Морже в прошлую субботу, вновь выносит на поверхность вопрос об ответственности правоохранительных органов за наблюдением за лицами, представляющими опасность для общества.

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Жизнь в Швейцарии

Очарование швейцарских замков

Лейла Бабаева, Морж-Фрибург-Монтре-Беллинцона

4 октября в Конфедерации в пятый раз пройдет день швейцарских замков. Детей, любителей старины и мечтателей ждет богатая программа, концерты и приключения.

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среда, 30 сентября 2020 года
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Пенсионная система Швейцарии

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 На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

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