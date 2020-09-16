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среда, 16 сентября 2020 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Права пассажиров будут лучше защищены

Заррина Салимова, Берн

С 2021 года пассажиры будут иметь право на компенсацию в случае опоздания общественного транспорта. Железнодорожная компания SBB/CFF уже начинает готовиться к нововведению и в ближайшее время приступит к тестированию системы возмещения стоимости билетов.

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Экономика

Биовино из Фрибурга

Лейла Бабаева, Фрибург-Вюлли

Винодельческие хозяйства, принадлежащие кантону Фрибург, переходят на биопроизводство, что соответствует ожиданиям многих потребителей.

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Культура

Все мы немножко Золушки

Надежда Сикорская, Женева

Анна Горячёва, исполнительница главной партии в идущей в эти дни на сцене Большого театра Женевы постановке оперы Дж. Россини, не подвела, сказав в эксклюзивном интервью Нашей Газете, что на спектакль можно и нужно идти и взрослым, и детям.

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среда, 30 сентября 2020 года
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Права пассажиров будут лучше защищены

 С 2021 года пассажиры будут иметь право на компенсацию в случае опоздания общественного транспорта. Железнодорожная компания SBB/CFF уже начинает готовиться к нововведению и в ближайшее время приступит к тестированию системы возмещения стоимости билетов.

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