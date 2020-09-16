Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Права пассажиров будут лучше защищеныЗаррина Салимова, Берн
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С 2021 года пассажиры будут иметь право на компенсацию в случае опоздания общественного транспорта. Железнодорожная компания SBB/CFF уже начинает готовиться к нововведению и в ближайшее время приступит к тестированию системы возмещения стоимости билетов.
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Экономика
Биовино из ФрибургаЛейла Бабаева, Фрибург-Вюлли
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Винодельческие хозяйства, принадлежащие кантону Фрибург, переходят на биопроизводство, что соответствует ожиданиям многих потребителей.
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Культура
Все мы немножко ЗолушкиНадежда Сикорская, Женева
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Анна Горячёва, исполнительница главной партии в идущей в эти дни на сцене Большого театра Женевы постановке оперы Дж. Россини, не подвела, сказав в эксклюзивном интервью Нашей Газете, что на спектакль можно и нужно идти и взрослым, и детям.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Дебаты вокруг «коронавирусного» законаДо 25 сентября в Федеральном дворце проходит осенняя сессия парламента. Одна из главных тем обсуждения – Закон о Covid-19.
Пенсионная система ШвейцарииДожить до пенсии! А еще лучше – до достойной, спокойной пенсии. Не об этом ли мечтает большинство из нас? О том, как достичь этой цели в Швейцарии, рассказывает юридический консультант Нашей Газеты.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларовШвейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
Права пассажиров будут лучше защищеныС 2021 года пассажиры будут иметь право на компенсацию в случае опоздания общественного транспорта. Железнодорожная компания SBB/CFF уже начинает готовиться к нововведению и в ближайшее время приступит к тестированию системы возмещения стоимости билетов.