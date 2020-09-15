Главное на сегодня.
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Политика
Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларовЗаррина Салимова, Берн-Ташкент
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Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
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Образование и наука
Мумию из Тичино изучат в НевшателеЛейла Бабаева, Бриссаго-Невшатель-Цюрих
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Останки египтянки, жившей много столетий назад, недавно доставили из коммуны Бриссаго в Высшую школу инженерии и управления HE-ARC в Невшателе. Какие тайны связаны с этой мумией?
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Культура
Побывайте в Японии с остановкой в БазелеНадежда Сикорская, Базель
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В Музее Тэнгли проходит выставка «Ex» необычного японского художника Таро Изуми.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Пауль Клее: жизнь как путешествиеВ Центре Пауля Клее открылась выставка, которая дает представление о творчестве художника через рассказ о местах, в которых он жил, творил и искал вдохновение.
Дебаты вокруг «коронавирусного» законаДо 25 сентября в Федеральном дворце проходит осенняя сессия парламента. Одна из главных тем обсуждения – Закон о Covid-19.
Пенсионная система ШвейцарииДожить до пенсии! А еще лучше – до достойной, спокойной пенсии. Не об этом ли мечтает большинство из нас? О том, как достичь этой цели в Швейцарии, рассказывает юридический консультант Нашей Газеты.
Швейцарская экономика после пандемииСогласно исследованию, опубликованному женевской консалтинговой компанией Horizon Insight and Strategy, Конфедерация – на четвертом месте среди 122 стран по способности ее экономики к восстановлению после санитарного кризиса. Рейтинг возглавили Финляндия, Норвегия и Германия.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.