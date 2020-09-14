Главное на сегодня.
Швейцарцы переезжают на дачиСпрос на виллы и загородные дома резко возрос после периода самоизоляции. Возможность удаленной работы также побуждает горожан перебираться поближе к природе.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Пауль Клее: жизнь как путешествиеВ Центре Пауля Клее открылась выставка, которая дает представление о творчестве художника через рассказ о местах, в которых он жил, творил и искал вдохновение.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.
Дебаты вокруг «коронавирусного» законаДо 25 сентября в Федеральном дворце проходит осенняя сессия парламента. Одна из главных тем обсуждения – Закон о Covid-19.