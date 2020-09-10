Главное на сегодня.
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Культура
Строительная вертикальНадежда Сикорская, Женева
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Такова тема Дней eвропейского наследия - 2020, массовой просветительской акции, проводимой в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 27-й раз. Не упустите возможность открыть для себя что-то новое.
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Образование и наука
Прыгающие гены и цинковые пальцыЛейла Бабаева, Лозанна
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Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) выяснили, как прыгающие гены (участки ДНК, способные к передвижению) в сочетании с конкретными белками влияют на развитие мозга, а также защищают нейроны от воспалительных реакций.
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Швейцарский стиль
Спор о галстукахЗаррина Салимова, Цюрих
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Последние времена настают: швейцарские банкиры снимают галстуки и обувают кроссовки.
Covid-19: Швейцария включила Украину в «карантинный» списокФедеральное управления здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин, добавив в перечень десять новых государств, включая Украину и Хорватию, и удалив восемь, в том числе Казахстан и Кыргызстан. Новый список действует с понедельника.
Швейцарцы переезжают на дачиСпрос на виллы и загородные дома резко возрос после периода самоизоляции. Возможность удаленной работы также побуждает горожан перебираться поближе к природе.
Covid-19: «Ситуация довольно хорошая»Строгие критерии для проведения мероприятий с участием более 1000 человек, миллионы не соответствующих стандартам масок, новый быстрый тест Roche – обо всех главных новостях по коронавирусу в Швейцарии можно узнать из нашего обзора.
Швейцарские банки-информаторыЗа последние 10 лет руководство швейцарских компаний, в первую очередь банков, стало намного чаще информировать следственные органы о возможных случаях отмывания денег. Зачем менеджеры так поступают, и к чему это приводит?
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.