Главное на сегодня.
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Наши люди
Анна Горячёва, наша женевская ЗолушкаНадежда Сикорская, Женева
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Большой театр Женевы открывает долгожданный сезон комической оперой Дж. Россини с российской меццо-сопрано в главной партии. Наша Газета побеседовала с Анной в разгар репетиционного периода.
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Экономика
Швейцарские банки-информаторыЛейла Бабаева, Берн-Женева
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За последние 10 лет руководство швейцарских компаний, в первую очередь банков, стало намного чаще информировать следственные органы о возможных случаях отмывания денег. Зачем менеджеры так поступают, и к чему это приводит?
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Культура
Пауль Клее: жизнь как путешествиеЗаррина Салимова, Берн
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В Центре Пауля Клее открылась выставка, которая дает представление о творчестве художника через рассказ о местах, в которых он жил, творил и искал вдохновение.
Covid-19: Швейцария включила Украину в «карантинный» списокФедеральное управления здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин, добавив в перечень десять новых государств, включая Украину и Хорватию, и удалив восемь, в том числе Казахстан и Кыргызстан. Новый список действует с понедельника.
Covid-19: «Ситуация довольно хорошая»Строгие критерии для проведения мероприятий с участием более 1000 человек, миллионы не соответствующих стандартам масок, новый быстрый тест Roche – обо всех главных новостях по коронавирусу в Швейцарии можно узнать из нашего обзора.
Швейцарцы переезжают на дачиСпрос на виллы и загородные дома резко возрос после периода самоизоляции. Возможность удаленной работы также побуждает горожан перебираться поближе к природе.
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.
Новые меры против роста расходов на медстрахованиеНа состоявшемся 19 августа заседании Федеральный совет принял второй пакет мер, направленных на сдерживание роста расходов на медицинские услуги и позволяющих сэкономить около миллиарда франков. Консультации по этому вопросу продлятся до 19 ноября.