Главное на сегодня.
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Политика
Социальные сети и репутация компанииЛейла Бабаева, Цюрих
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Мы живем в эпоху социальных сетей, когда новость о любом скандале мгновенно узнают пользователи Facebook, Twitter и подобных сайтов. Как фирмам сохранить свою репутацию в такой обстановке?
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Экономика
Заплатить налоги криптовалютойЗаррина Салимова, Цуг
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Такая возможность с февраля следующего года появится у налоговых резидентов кантона Цуг.
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Моя Швейцария
Швейцарцы переезжают на дачиНадежда Сикорская, Женева
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Спрос на виллы и загородные дома резко возрос после периода самоизоляции. Возможность удаленной работы также побуждает горожан перебираться поближе к природе.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.
Covid-19: «Ситуация довольно хорошая»Строгие критерии для проведения мероприятий с участием более 1000 человек, миллионы не соответствующих стандартам масок, новый быстрый тест Roche – обо всех главных новостях по коронавирусу в Швейцарии можно узнать из нашего обзора.
Covid-19: Швейцария включила Украину в «карантинный» списокФедеральное управления здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин, добавив в перечень десять новых государств, включая Украину и Хорватию, и удалив восемь, в том числе Казахстан и Кыргызстан. Новый список действует с понедельника.
Швейцарская идиллия на островахНаступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.