Главное на сегодня.
Covid-19: новые правила въезда для транзитных пассажировПассажиры, прибывающие из входящих в «зону риска» регионов, больше не могут въезжать в Швейцарию транзитом через другую страну. Государственный секретариат по миграции (SEM) изменил правила, поскольку действующие ограничения на въезд часто обходились.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.
Жадность терапевта сгубилаЗа три года врач, работавший между Женевой и Монтрё, «завысил» счета на общую сумму в почти 2,8 млн франков, которую пришлось покрывать страховым компаниям. А эти дни в суде в Веве идет процесс над ним.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.
Новая эра в мониторинге аллергеновШвейцарская метеослужба MétéoSuisse приступила к реализации автоматической сети измерения пыльцы в режиме реального времени. Эти данные будут способствовать улучшению качества жизни страдающих от аллергии людей, к которым относятся более 20% населения Швейцарии.
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.