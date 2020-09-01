Политика Споры вокруг налоговых вычетов для семей Лейла Бабаева, Берн На референдуме, который пройдет 27 сентября этого года, швейцарцам предстоит выразить свое мнение о повышении налоговых вычетов на детей. Речь идет о двух поправках в законе, одна из которых вызвала споры политиков. подробнее