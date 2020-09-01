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вторник, 1 сентября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: новые правила въезда для транзитных пассажиров

Заррина Салимова, Берн

Пассажиры, прибывающие из входящих в «зону риска» регионов, больше не могут въезжать в Швейцарию транзитом через другую страну. Государственный секретариат по миграции (SEM) изменил правила, поскольку действующие ограничения на въезд часто обходились.

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Политика

Споры вокруг налоговых вычетов для семей

Лейла Бабаева, Берн

На референдуме, который пройдет 27 сентября этого года, швейцарцам предстоит выразить свое мнение о повышении налоговых вычетов на детей. Речь идет о двух поправках в законе, одна из которых вызвала споры политиков.

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Экономика

От Starling до Hilton один месяц

Надежда Сикорская, Женева

С 1 октября 2020 года 500-комнатный женевский отель, расположенный близ Palexpo, перейдет в управление американской гостиничной сети.

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Коронакризис и рынок труда в Швейцарии

 По данным федеральной службы статистки (OFS/BFS), во втором квартале 2020 года из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса снизились все показатели «барометра занятости». Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество рабочих мест сократилось на 0,6%, а число вакансий – на 26,9%.

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