Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: новые правила въезда для транзитных пассажировЗаррина Салимова, Берн
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Пассажиры, прибывающие из входящих в «зону риска» регионов, больше не могут въезжать в Швейцарию транзитом через другую страну. Государственный секретариат по миграции (SEM) изменил правила, поскольку действующие ограничения на въезд часто обходились.
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Политика
Споры вокруг налоговых вычетов для семейЛейла Бабаева, Берн
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На референдуме, который пройдет 27 сентября этого года, швейцарцам предстоит выразить свое мнение о повышении налоговых вычетов на детей. Речь идет о двух поправках в законе, одна из которых вызвала споры политиков.
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Экономика
От Starling до Hilton один месяцНадежда Сикорская, Женева
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С 1 октября 2020 года 500-комнатный женевский отель, расположенный близ Palexpo, перейдет в управление американской гостиничной сети.
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.
Covid-19: 361 новый случай и один летальный исходСогласно отчету Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с конца июня в Швейцарии наблюдается тенденция к росту еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом. В то же время число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и статистика летальных исходов остаются стабильными.
23 франка в час – это минимум?На голосование 27 сентября 2020 года в Женеве вынесена народная кантональная инициатива, которая предусматривает установление обязательной минимальной заработной платы в размере 4086 франков в месяц при 41 часе работы в неделю.
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.
Covid-19: 361 новый случай и один летальный исходСогласно отчету Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с конца июня в Швейцарии наблюдается тенденция к росту еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом. В то же время число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и статистика летальных исходов остаются стабильными.
Коронакризис и рынок труда в ШвейцарииПо данным федеральной службы статистки (OFS/BFS), во втором квартале 2020 года из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса снизились все показатели «барометра занятости». Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество рабочих мест сократилось на 0,6%, а число вакансий – на 26,9%.