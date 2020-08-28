Главное на сегодня.
Covid-19: «Ситуация под контролем, но остается хрупкой»Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) объявило в воскресенье о 276 новых случаях заражения SARS-CoV-2. По подсчетам RTS, с 3 августа количество ежедневно регистрируемых инфекций не опускается ниже ста.
23 франка в час – это минимум?На голосование 27 сентября 2020 года в Женеве вынесена народная кантональная инициатива, которая предусматривает установление обязательной минимальной заработной платы в размере 4086 франков в месяц при 41 часе работы в неделю.
Covid-19: 361 новый случай и один летальный исходСогласно отчету Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с конца июня в Швейцарии наблюдается тенденция к росту еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом. В то же время число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и статистика летальных исходов остаются стабильными.
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.
Коронакризис и рынок труда в ШвейцарииПо данным федеральной службы статистки (OFS/BFS), во втором квартале 2020 года из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса снизились все показатели «барометра занятости». Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество рабочих мест сократилось на 0,6%, а число вакансий – на 26,9%.
Covid-19: 361 новый случай и один летальный исходСогласно отчету Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с конца июня в Швейцарии наблюдается тенденция к росту еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом. В то же время число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и статистика летальных исходов остаются стабильными.