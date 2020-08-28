Согласно отчету Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с конца июня в Швейцарии наблюдается тенденция к росту еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом. В то же время число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и статистика летальных исходов остаются стабильными.