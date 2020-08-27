Главное на сегодня.
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Экономика
Коронакризис и рынок труда в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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По данным федеральной службы статистки (OFS/BFS), во втором квартале 2020 года из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса снизились все показатели «барометра занятости». Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество рабочих мест сократилось на 0,6%, а число вакансий – на 26,9%.
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Моя Швейцария
Старокатолики Швейцарии за «брак для всех»Надежда Сикорская, Цюрих
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Такое решение приняли участники национального собрания этой христианской конфессии, состоявшегося в прошлую субботу в Цюрихе.
Covid-19: «Ситуация под контролем, но остается хрупкой»Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) объявило в воскресенье о 276 новых случаях заражения SARS-CoV-2. По подсчетам RTS, с 3 августа количество ежедневно регистрируемых инфекций не опускается ниже ста.
Новые меры против роста расходов на медстрахованиеНа состоявшемся 19 августа заседании Федеральный совет принял второй пакет мер, направленных на сдерживание роста расходов на медицинские услуги и позволяющих сэкономить около миллиарда франков. Консультации по этому вопросу продлятся до 19 ноября.
Рост фирмы без увеличения штатаВ Швейцарии – около 590 тыс. предприятий, из них 529 тыс. – маленькие компании со штатом не более девяти человек, отмечается на сайте Федеральной службы статистики (OFS/BFS). Многие фирмы в этой категории не хотят нанимать новых сотрудников и успешно применяют другие стратегии роста. Как им это удается?
23 франка в час – это минимум?На голосование 27 сентября 2020 года в Женеве вынесена народная кантональная инициатива, которая предусматривает установление обязательной минимальной заработной платы в размере 4086 франков в месяц при 41 часе работы в неделю.
Веганский тунец NestléВниманию читателей, покупающих продукты в магазинах торговой сети СООР: сегодня на прилавках вы обнаружите тунца, от которого рыбой и не пахнет.
Тичинец – во главе самой большой партии ШвейцарииВ прошлую субботу делегаты Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) избрали нового президента – им стал уроженец Лугано Марко Кьеза.