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четверг, 27 августа 2020 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Коронакризис и рынок труда в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

По данным федеральной службы статистки (OFS/BFS), во втором квартале 2020 года из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса снизились все показатели «барометра занятости». Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество рабочих мест сократилось на 0,6%, а число вакансий – на 26,9%.

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Моя Швейцария

Старокатолики Швейцарии за «брак для всех»

Надежда Сикорская, Цюрих

Такое решение приняли участники национального собрания этой христианской конфессии, состоявшегося в прошлую субботу в Цюрихе.

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