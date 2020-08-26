Главное на сегодня.
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Экономика
23 франка в час – это минимум?Заррина Салимова, Женева
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На голосование 27 сентября 2020 года в Женеве вынесена народная кантональная инициатива, которая предусматривает установление обязательной минимальной заработной платы в размере 4086 франков в месяц при 41 часе работы в неделю.
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Моя Швейцария
Пандемия и досуг швейцарцевЛейла Бабаева, Женева-Лозанна-Невшатель-Берн
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В период распространения нового коронавируса мобильное приложение SuisseMobile, содержащее готовые маршруты для прогулок, приобрело большую популярность, а многие жители Конфедерации нашли себе новые занятия.
Иммиграция в Швейцарию и ее причиныНародная партия Швейцарии (UDC) выступает за умеренную иммиграцию, но кто именно приезжает в Конфедерацию, из каких стран и по каким причинам?
Covid-19: «Ситуация под контролем, но остается хрупкой»Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) объявило в воскресенье о 276 новых случаях заражения SARS-CoV-2. По подсчетам RTS, с 3 августа количество ежедневно регистрируемых инфекций не опускается ниже ста.
Новые меры против роста расходов на медстрахованиеНа состоявшемся 19 августа заседании Федеральный совет принял второй пакет мер, направленных на сдерживание роста расходов на медицинские услуги и позволяющих сэкономить около миллиарда франков. Консультации по этому вопросу продлятся до 19 ноября.
Веганский тунец NestléВниманию читателей, покупающих продукты в магазинах торговой сети СООР: сегодня на прилавках вы обнаружите тунца, от которого рыбой и не пахнет.
Тичинец – во главе самой большой партии ШвейцарииВ прошлую субботу делегаты Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) избрали нового президента – им стал уроженец Лугано Марко Кьеза.
23 франка в час – это минимум?На голосование 27 сентября 2020 года в Женеве вынесена народная кантональная инициатива, которая предусматривает установление обязательной минимальной заработной платы в размере 4086 франков в месяц при 41 часе работы в неделю.