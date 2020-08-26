Экономика 23 франка в час – это минимум? Заррина Салимова, Женева На голосование 27 сентября 2020 года в Женеве вынесена народная кантональная инициатива, которая предусматривает установление обязательной минимальной заработной платы в размере 4086 франков в месяц при 41 часе работы в неделю. подробнее