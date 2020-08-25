Главное на сегодня.
Иммиграция в Швейцарию и ее причиныНародная партия Швейцарии (UDC) выступает за умеренную иммиграцию, но кто именно приезжает в Конфедерацию, из каких стран и по каким причинам?
Covid-19 и отслеживание контактовПри отслеживании цепочек передачи инфекции кантональные службы выявляют людей, с которыми заболевший находился в тесном контакте за двое суток до появления у него симптомов. По мнению швейцарских исследователей, этот 48-часовой период основан на ошибке в расчетах.
Covid-19: «Ситуация под контролем, но остается хрупкой»Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) объявило в воскресенье о 276 новых случаях заражения SARS-CoV-2. По подсчетам RTS, с 3 августа количество ежедневно регистрируемых инфекций не опускается ниже ста.
Веганский тунец NestléВниманию читателей, покупающих продукты в магазинах торговой сети СООР: сегодня на прилавках вы обнаружите тунца, от которого рыбой и не пахнет.
Новые меры против роста расходов на медстрахованиеНа состоявшемся 19 августа заседании Федеральный совет принял второй пакет мер, направленных на сдерживание роста расходов на медицинские услуги и позволяющих сэкономить около миллиарда франков. Консультации по этому вопросу продлятся до 19 ноября.
Тичинец – во главе самой большой партии ШвейцарииВ прошлую субботу делегаты Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) избрали нового президента – им стал уроженец Лугано Марко Кьеза.