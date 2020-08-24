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понедельник, 24 августа 2020 года   

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Здоровье

Covid-19: «Ситуация под контролем, но остается хрупкой»

Заррина Салимова, Берн

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) объявило в воскресенье о 276 новых случаях заражения SARS-CoV-2. По подсчетам RTS, с 3 августа количество ежедневно регистрируемых инфекций не опускается ниже ста.

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Уголок гурмана

Веганский тунец Nestlé

Надежда Сикорская, Лозанна

Вниманию читателей, покупающих продукты в магазинах торговой сети СООР: сегодня на прилавках вы обнаружите тунца, от которого рыбой и не пахнет. 

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