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Здоровье
Covid-19: «Ситуация под контролем, но остается хрупкой»Заррина Салимова, Берн
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Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) объявило в воскресенье о 276 новых случаях заражения SARS-CoV-2. По подсчетам RTS, с 3 августа количество ежедневно регистрируемых инфекций не опускается ниже ста.
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Уголок гурмана
Веганский тунец NestléНадежда Сикорская, Лозанна
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Вниманию читателей, покупающих продукты в магазинах торговой сети СООР: сегодня на прилавках вы обнаружите тунца, от которого рыбой и не пахнет.
Covid-19 и отслеживание контактовПри отслеживании цепочек передачи инфекции кантональные службы выявляют людей, с которыми заболевший находился в тесном контакте за двое суток до появления у него симптомов. По мнению швейцарских исследователей, этот 48-часовой период основан на ошибке в расчетах.
Иммиграция в Швейцарию и ее причиныНародная партия Швейцарии (UDC) выступает за умеренную иммиграцию, но кто именно приезжает в Конфедерацию, из каких стран и по каким причинам?
Цена парковки и налоги в ШвейцарииСтоимость годовых парковочных абонементов для резидентов сильно отличается в разных городах Швейцарии: если в Риене нужно заплатить 8 франков, то в Ветциконе – 1080. С чем связана такая разница?
Covid-19: «Ситуация под контролем, но остается хрупкой»Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) объявило в воскресенье о 276 новых случаях заражения SARS-CoV-2. По подсчетам RTS, с 3 августа количество ежедневно регистрируемых инфекций не опускается ниже ста.
Иммиграция в Швейцарию и ее причиныНародная партия Швейцарии (UDC) выступает за умеренную иммиграцию, но кто именно приезжает в Конфедерацию, из каких стран и по каким причинам?
Веганский тунец NestléВниманию читателей, покупающих продукты в магазинах торговой сети СООР: сегодня на прилавках вы обнаружите тунца, от которого рыбой и не пахнет.