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пятница, 21 августа 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Новые меры против роста расходов на медстрахование

Заррина Салимова, Берн

На состоявшемся 19 августа заседании Федеральный совет принял второй пакет мер, направленных на сдерживание роста расходов на медицинские услуги и позволяющих сэкономить около миллиарда франков. Консультации по этому вопросу продлятся до 19 ноября.

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Экономика

Рост фирмы без увеличения штата

Лейла Бабаева, Лозанна-Невшатель

В Швейцарии – около 590 тыс. предприятий, из них 529 тыс. – маленькие компании со штатом не более девяти человек, отмечается на сайте Федеральной службы статистики (OFS/BFS). Многие фирмы в этой категории не хотят нанимать новых сотрудников и успешно применяют другие стратегии роста. Как им это удается?

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