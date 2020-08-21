Экономика Рост фирмы без увеличения штата Лейла Бабаева, Лозанна-Невшатель В Швейцарии – около 590 тыс. предприятий, из них 529 тыс. – маленькие компании со штатом не более девяти человек, отмечается на сайте Федеральной службы статистики (OFS/BFS). Многие фирмы в этой категории не хотят нанимать новых сотрудников и успешно применяют другие стратегии роста. Как им это удается? подробнее