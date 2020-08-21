Главное на сегодня.
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Здоровье
Новые меры против роста расходов на медстрахованиеЗаррина Салимова, Берн
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На состоявшемся 19 августа заседании Федеральный совет принял второй пакет мер, направленных на сдерживание роста расходов на медицинские услуги и позволяющих сэкономить около миллиарда франков. Консультации по этому вопросу продлятся до 19 ноября.
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Экономика
Рост фирмы без увеличения штатаЛейла Бабаева, Лозанна-Невшатель
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В Швейцарии – около 590 тыс. предприятий, из них 529 тыс. – маленькие компании со штатом не более девяти человек, отмечается на сайте Федеральной службы статистики (OFS/BFS). Многие фирмы в этой категории не хотят нанимать новых сотрудников и успешно применяют другие стратегии роста. Как им это удается?
Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии.
Covid-19 и отслеживание контактовПри отслеживании цепочек передачи инфекции кантональные службы выявляют людей, с которыми заболевший находился в тесном контакте за двое суток до появления у него симптомов. По мнению швейцарских исследователей, этот 48-часовой период основан на ошибке в расчетах.
Цена парковки и налоги в ШвейцарииСтоимость годовых парковочных абонементов для резидентов сильно отличается в разных городах Швейцарии: если в Риене нужно заплатить 8 франков, то в Ветциконе – 1080. С чем связана такая разница?
Швейцарские аппараты ИВЛ украинского производстваВ ближайшее время украинская компания приступит к выпуску простых и недорогих респираторов, разработанных исследователями Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ). Проект реализуется при финансовой поддержке Федерального департамента иностранных дел (DFAE/EDA).
Новые меры против роста расходов на медстрахованиеНа состоявшемся 19 августа заседании Федеральный совет принял второй пакет мер, направленных на сдерживание роста расходов на медицинские услуги и позволяющих сэкономить около миллиарда франков. Консультации по этому вопросу продлятся до 19 ноября.
Иммиграция в Швейцарию и ее причиныНародная партия Швейцарии (UDC) выступает за умеренную иммиграцию, но кто именно приезжает в Конфедерацию, из каких стран и по каким причинам?