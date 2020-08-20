В Беларуси более недели длятся протесты: десятки тысяч граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов и осуждающих жестокость силовиков, выходят на улицы. 14 и 15 августа акции солидарности прошли также в Женеве и Цюрихе. Свое мнение о происходящем высказал и бывший временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.