Главное на сегодня.
Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии.
Цена парковки и налоги в ШвейцарииСтоимость годовых парковочных абонементов для резидентов сильно отличается в разных городах Швейцарии: если в Риене нужно заплатить 8 франков, то в Ветциконе – 1080. С чем связана такая разница?
Covid-19 и отслеживание контактовПри отслеживании цепочек передачи инфекции кантональные службы выявляют людей, с которыми заболевший находился в тесном контакте за двое суток до появления у него симптомов. По мнению швейцарских исследователей, этот 48-часовой период основан на ошибке в расчетах.
Иммиграция в Швейцарию и ее причиныНародная партия Швейцарии (UDC) выступает за умеренную иммиграцию, но кто именно приезжает в Конфедерацию, из каких стран и по каким причинам?
Выборы в Беларуси: «Невозможно мириться с тем, что сейчас происходит»В Беларуси более недели длятся протесты: десятки тысяч граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов и осуждающих жестокость силовиков, выходят на улицы. 14 и 15 августа акции солидарности прошли также в Женеве и Цюрихе. Свое мнение о происходящем высказал и бывший временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.
Швейцарские аппараты ИВЛ украинского производстваВ ближайшее время украинская компания приступит к выпуску простых и недорогих респираторов, разработанных исследователями Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ). Проект реализуется при финансовой поддержке Федерального департамента иностранных дел (DFAE/EDA).