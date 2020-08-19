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среда, 19 августа 2020 года   

17.08.2020 - 16:35Женева ужесточает санитарные правила

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Здоровье

Covid-19 и отслеживание контактов

Заррина Салимова, Берн

При отслеживании цепочек передачи инфекции кантональные службы выявляют людей, с которыми заболевший находился в тесном контакте за двое суток до появления у него симптомов. По мнению швейцарских исследователей, этот 48-часовой период основан на ошибке в расчетах.

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Моя Швейцария

Вода с пестицидами

Лейла Бабаева, Сион-Берн

В кантоне Вале в 13 скважинах, из которых поступает питьевая вода, найдены продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Это не единственное вредное вещество, обнаруженное специалистами в последнее время.

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