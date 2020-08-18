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Политика
Выборы в Беларуси: «Невозможно мириться с тем, что сейчас происходит»Заррина Салимова, Берн-Женева
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В Беларуси более недели длятся протесты: десятки тысяч граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов и осуждающих жестокость силовиков, выходят на улицы. 14 и 15 августа акции солидарности прошли также в Женеве и Цюрихе. Свое мнение о происходящем высказал и бывший временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.
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Экономика
Цена парковки и налоги в ШвейцарииЛейла Бабаева, Женева-Цюрих-Ветцикон
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Стоимость годовых парковочных абонементов для резидентов сильно отличается в разных городах Швейцарии: если в Риене нужно заплатить 8 франков, то в Ветциконе – 1080. С чем связана такая разница?
Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакциныНа вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.
Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии.
Абонемент на все виды транспорта за 800 франковПутешествовать по Швейцарии приятно, но билеты стоят недешево. Проблема в том, что в стране нет абонемента, который включал бы все средства передвижения. Исправить ситуацию предлагают авторы новой инициативы.
Швейцарская идиллия на островахНаступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.
Женевские кафе-долгожителиОбед с привкусом старины летней порой: многие рестораны в Старом городе Женевы имеют интересную историю.
Выборы в Беларуси: «Невозможно мириться с тем, что сейчас происходит»В Беларуси более недели длятся протесты: десятки тысяч граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов и осуждающих жестокость силовиков, выходят на улицы. 14 и 15 августа акции солидарности прошли также в Женеве и Цюрихе. Свое мнение о происходящем высказал и бывший временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.