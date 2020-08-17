Политика Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет? Лейла Бабаева, Берн-Женева-Базель Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии. подробнее