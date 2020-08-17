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понедельник, 17 августа 2020 года   

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Политика

Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?

Лейла Бабаева, Берн-Женева-Базель

Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии.

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Культура

Музыкальный финал странного лета

Надежда Сикорская, Женева

Верная публика Фестиваля Бельрив уже потирает руки в предвкушении уютных камерных концертов. Присоединяйтесь к завсегдатаям!

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