Главное на сегодня.
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Политика
Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?Лейла Бабаева, Берн-Женева-Базель
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Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии.
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Культура
Музыкальный финал странного летаНадежда Сикорская, Женева
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Верная публика Фестиваля Бельрив уже потирает руки в предвкушении уютных камерных концертов. Присоединяйтесь к завсегдатаям!
Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакциныНа вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.
Абонемент на все виды транспорта за 800 франковПутешествовать по Швейцарии приятно, но билеты стоят недешево. Проблема в том, что в стране нет абонемента, который включал бы все средства передвижения. Исправить ситуацию предлагают авторы новой инициативы.
Новый Центр правильного питания и метаболических заболеванийМы рады поделиться с вами хорошими новостями от наших партнеров – уверены, эта информация может заинтересовать многих.
Женевские кафе-долгожителиОбед с привкусом старины летней порой: многие рестораны в Старом городе Женевы имеют интересную историю.
Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии.
Швейцарская идиллия на островахНаступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.