Главное на сегодня.
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Политика
Политика и защита природыЛейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн
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Комиссия по вопросам окружающей среды Национального совета проголосовала за отмену права природоохранных организаций обращаться в суд, если речь идет о небольших проектах застройки. Со своей стороны, экоактивисты хотят провести забастовку в защиту климата 4 сентября, а в конце сентября – неделю гражданского неповиновения.
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Культура
Классика на пляжеНадежда Сикорская, Женева
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Оркестр Романдской Швейцарии приглашает на только что родившийся фестиваль, организованный в сотрудничестве с Женевским пляжем.
Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакциныНа вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.
Covid-19: 4,5 млн доз вакцины для ШвейцарииДля обеспечения быстрого доступа населения Конфедерации к вакцине Берн заключил с американской компанией Moderna контракт на закупку препарата: если он успешно пройдет испытания и будет допущен на швейцарский рынок, то вакцинацию пройдут 2,25 млн человек.
Абонемент на все виды транспорта за 800 франковПутешествовать по Швейцарии приятно, но билеты стоят недешево. Проблема в том, что в стране нет абонемента, который включал бы все средства передвижения. Исправить ситуацию предлагают авторы новой инициативы.
Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакциныНа вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.
Абонемент на все виды транспорта за 800 франковПутешествовать по Швейцарии приятно, но билеты стоят недешево. Проблема в том, что в стране нет абонемента, который включал бы все средства передвижения. Исправить ситуацию предлагают авторы новой инициативы.
Швейцарская идиллия на островахНаступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.