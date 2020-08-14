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пятница, 14 августа 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Политика и защита природы

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн

Комиссия по вопросам окружающей среды Национального совета проголосовала за отмену права природоохранных организаций обращаться в суд, если речь идет о небольших проектах застройки. Со своей стороны, экоактивисты хотят провести забастовку в защиту климата 4 сентября, а в конце сентября – неделю гражданского неповиновения.

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Культура

Классика на пляже

Надежда Сикорская, Женева

Оркестр Романдской Швейцарии приглашает на только что родившийся фестиваль, организованный в сотрудничестве с Женевским пляжем.

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