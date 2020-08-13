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Здоровье
Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакциныЛейла Бабаева, Берн
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На вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.
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Культура
Вечный пейзажНадежда Сикорская, Цюрих
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Кунстхаус Цюриха представляет 60 полотен, созданных на протяжении четырех веков. До 8 ноября.
Covid-19: Швейцария исключила Россию из «карантинного списка»Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список государств и регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом. С завтрашнего дня прибывающим в Швейцарию из России пассажирам больше не нужно будет соблюдать карантин.
Слово о БейрутеВзрыв в порту Бейрута, последствия которого можно без всякого преувеличения назвать катастрофическими, вынес на поверхность вопросы, касающиеся, увы, не только Ливана.
Covid-19: 4,5 млн доз вакцины для ШвейцарииДля обеспечения быстрого доступа населения Конфедерации к вакцине Берн заключил с американской компанией Moderna контракт на закупку препарата: если он успешно пройдет испытания и будет допущен на швейцарский рынок, то вакцинацию пройдут 2,25 млн человек.
Швейцарская идиллия на островахНаступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.
Абонемент на все виды транспорта за 800 франковПутешествовать по Швейцарии приятно, но билеты стоят недешево. Проблема в том, что в стране нет абонемента, который включал бы все средства передвижения. Исправить ситуацию предлагают авторы новой инициативы.
Новая эра в мониторинге аллергеновШвейцарская метеослужба MétéoSuisse приступила к реализации автоматической сети измерения пыльцы в режиме реального времени. Эти данные будут способствовать улучшению качества жизни страдающих от аллергии людей, к которым относятся более 20% населения Швейцарии.