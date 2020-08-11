Здоровье Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакцины Лейла Бабаева, Берн На вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners. подробнее