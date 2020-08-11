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четверг, 13 августа 2020 года   

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Здоровье

Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакцины

Лейла Бабаева, Берн

На вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.

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Культура

Вечный пейзаж

Надежда Сикорская, Цюрих

Кунстхаус Цюриха представляет 60 полотен, созданных на протяжении четырех веков. До 8 ноября.

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