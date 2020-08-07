Главное на сегодня.
|
Здоровье
Covid-19: Швейцария исключила Россию из «карантинного списка»Заррина Салимова, Берн
подробнее
Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список государств и регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом. С завтрашнего дня прибывающим в Швейцарию из России пассажирам больше не нужно будет соблюдать карантин.
|
Политика
Слово о БейрутеНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Взрыв в порту Бейрута, последствия которого можно без всякого преувеличения назвать катастрофическими, вынес на поверхность вопросы, касающиеся, увы, не только Ливана.
Covid-19: рост заболеваемости и разлученные парыНесмотря на увеличение числа ежедневно регистрируемых случаев заражения новым коронавирусом, швейцарские власти приняли решение снова ослабить ограничения на въезд для некоторых категорий граждан третьих стран: с 3 августа в страну смогут въехать те, чей партнер проживает на территории Конфедерации.
Covid-19: Швейцария исключила Россию из «карантинного списка»Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список государств и регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом. С завтрашнего дня прибывающим в Швейцарию из России пассажирам больше не нужно будет соблюдать карантин.
Коронавирус, или когда люкс теряет лоскУставшие от санитарных ограничений обеспеченные граждане стараются не изменять своим привычкам и ни в чем себе не отказывать. Но, судя по имеющимся данным, их вклада недостаточно для того, чтобы спасти люксовую индустрию от упадка. По крайней мере, временного.
Тернистый путь к швейцарскому гражданствуКомиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.
Вырабатывается ли иммунитет от Covid-19?Согласно двум исследованиям, обезьяны, вакцинированные от нового коронавируса или инфицированные им, выработали защищающие их от повторного заражения антитела. Результаты вселяют оптимизм в отношении возможности разработки вакцины против Covid-19.
Covid-19: Швейцария исключила Россию из «карантинного списка»Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список государств и регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом. С завтрашнего дня прибывающим в Швейцарию из России пассажирам больше не нужно будет соблюдать карантин.