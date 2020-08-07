Уставшие от санитарных ограничений обеспеченные граждане стараются не изменять своим привычкам и ни в чем себе не отказывать. Но, судя по имеющимся данным, их вклада недостаточно для того, чтобы спасти люксовую индустрию от упадка. По крайней мере, временного.