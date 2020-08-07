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пятница, 7 августа 2020 года   

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Здоровье

Covid-19: Швейцария исключила Россию из «карантинного списка»

Заррина Салимова, Берн

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список государств и регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом. С завтрашнего дня прибывающим в Швейцарию из России пассажирам больше не нужно будет соблюдать карантин.

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Политика

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Covid-19: Швейцария исключила Россию из «карантинного списка»

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список государств и регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом. С завтрашнего дня прибывающим в Швейцарию из России пассажирам больше не нужно будет соблюдать карантин.

Всего просмотров: 1,347
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