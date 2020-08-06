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Спустя 75 лет после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки ядерная угроза не исчезла(с) МККК, Женева
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Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца призывает все страны мира положить конец эпохе ядерного оружия.
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Экономика
Коронавирус, или когда люкс теряет лоскНадежда Сикорская, Женева
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Уставшие от санитарных ограничений обеспеченные граждане стараются не изменять своим привычкам и ни в чем себе не отказывать. Но, судя по имеющимся данным, их вклада недостаточно для того, чтобы спасти люксовую индустрию от упадка. По крайней мере, временного.
Covid-19: рост заболеваемости и разлученные парыНесмотря на увеличение числа ежедневно регистрируемых случаев заражения новым коронавирусом, швейцарские власти приняли решение снова ослабить ограничения на въезд для некоторых категорий граждан третьих стран: с 3 августа в страну смогут въехать те, чей партнер проживает на территории Конфедерации.
Национальный праздник отменяется?Не совсем, но, в соответствии с собственными предписаниями, запрещающими массовые сборища количеством более 1000 человек, Федеральный совет решил не проводить традиционное празднование на поляне Рютли/Грютли 1 августа.
Covid-19: имеет ли Минздрав право на ошибку?После публикации ошибочных данных о местах заражения новым коронавирусом на Федеральное управление общественного здравоохранения (OFSP/BAG) обрушился шквал критики. Некоторые считают, что организация утратила доверие населения.
Коронавирус, или когда люкс теряет лоскУставшие от санитарных ограничений обеспеченные граждане стараются не изменять своим привычкам и ни в чем себе не отказывать. Но, судя по имеющимся данным, их вклада недостаточно для того, чтобы спасти люксовую индустрию от упадка. По крайней мере, временного.
Тернистый путь к швейцарскому гражданствуКомиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.
Вырабатывается ли иммунитет от Covid-19?Согласно двум исследованиям, обезьяны, вакцинированные от нового коронавируса или инфицированные им, выработали защищающие их от повторного заражения антитела. Результаты вселяют оптимизм в отношении возможности разработки вакцины против Covid-19.