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четверг, 6 августа 2020 года   

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Политика

Спустя 75 лет после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки ядерная угроза не исчезла

(с) МККК, Женева

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца призывает все страны мира положить конец эпохе ядерного оружия.

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Экономика

Коронавирус, или когда люкс теряет лоск

Надежда Сикорская, Женева

Уставшие от санитарных ограничений обеспеченные граждане стараются не изменять своим привычкам и ни в чем себе не отказывать. Но, судя по имеющимся данным, их вклада недостаточно для того, чтобы спасти люксовую индустрию от упадка. По крайней мере, временного.

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