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Здоровье
Covid-19: вакцины и деньгиЗаррина Салимова, Берн
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Испытания вакцины против нового коронавируса не могут быть проведены в Швейцарии, так как Минздрав (OFSP/BAG) пока не планирует финансировать эти исследования, сообщает NZZ am Sonntag.
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Образование и наука
«Важнейшее из искусств» будут преподавать в ТичиноНадежда Сикорская, Лугано
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Международный кинофестиваль в Локарно и Университет Итальянской Швейцарии решили создать кафедру кино и аудиовизуальных искусств. Учебная программа будет посвящена теоретическим размышлениям о будущем кинематографа и фестивалей.
Тернистый путь к швейцарскому гражданствуКомиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.
Covid-19: рост заболеваемости и разлученные парыНесмотря на увеличение числа ежедневно регистрируемых случаев заражения новым коронавирусом, швейцарские власти приняли решение снова ослабить ограничения на въезд для некоторых категорий граждан третьих стран: с 3 августа в страну смогут въехать те, чей партнер проживает на территории Конфедерации.
Национальный праздник отменяется?Не совсем, но, в соответствии с собственными предписаниями, запрещающими массовые сборища количеством более 1000 человек, Федеральный совет решил не проводить традиционное празднование на поляне Рютли/Грютли 1 августа.
Штраф за карантинВ кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?
Тернистый путь к швейцарскому гражданствуКомиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.
Виртуозная история превосходного Ле ПарфэГастрономическое достояние Швейцарии – не только сыры, колбасы и шоколад. Настоящий гурман знает толк в Le Parfait.