Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: рост заболеваемости и разлученные парыЗаррина Салимова, Берн
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Несмотря на увеличение числа ежедневно регистрируемых случаев заражения новым коронавирусом, швейцарские власти приняли решение снова ослабить ограничения на въезд для некоторых категорий граждан третьих стран: с 3 августа в страну смогут въехать те, чей партнер проживает на территории Конфедерации.
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Политика
Сочетаются ли защита природы и авиаперелеты?Лейла Бабаева, Лозанна-Берн
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Швейцарские экоактивисты говорят об изменении климата, но публикуют в социальных сетях десятки своих фото, сделанных в экзотических странах, куда они добирались самолетами.
Тернистый путь к швейцарскому гражданствуКомиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.
Национальный праздник отменяется?Не совсем, но, в соответствии с собственными предписаниями, запрещающими массовые сборища количеством более 1000 человек, Федеральный совет решил не проводить традиционное празднование на поляне Рютли/Грютли 1 августа.
Когда тренды диктует пандемияМест, где ношение маски обязательно, становится все больше, и все чаще люди начинают отдавать предпочтение не одноразовым хирургическим, а многоразовым текстильным маскам. Как их выбрать и на какие критерии стоит обратить внимание?
Тернистый путь к швейцарскому гражданствуКомиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.
Штраф за карантинВ кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?
Виртуозная история превосходного Ле ПарфэГастрономическое достояние Швейцарии – не только сыры, колбасы и шоколад. Настоящий гурман знает толк в Le Parfait.