Главное на сегодня.
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Политика
Национальный праздник отменяется?Надежда Сикорская, Берн
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Не совсем, но, в соответствии с собственными предписаниями, запрещающими массовые сборища количеством более 1000 человек, Федеральный совет решил не проводить традиционное празднование на поляне Рютли/Грютли 1 августа.
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Моя Швейцария
В Швейцарию пришла жараЗаррина Салимова, Женева
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Жаркая погода сохранится до вечера субботы на равнинной местности на юге Альп, в долине Роны в Вале, а также в Женеве. Во время самой интенсивной фазы в пятницу и субботу максимальная температура воздуха достигнет 38°C. В немецкоязычной части Швейцарии также будет очень жарко, предупреждает метеослужба MétéoSuisse.
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Моя Швейцария
Стучат колеса швейцарских поездовЛейла Бабаева, Монтре-Цвайзиммен
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Любителям живописных пейзажей и швейцарских поездов будет интересно узнать историю железнодорожной компании Монтре-Бернский Оберланд, которая перевозит миллионы пассажиров в год по маршрутам, пролегающим от Лемана в глубину Бернских Альп.
Тернистый путь к швейцарскому гражданствуКомиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.
Штраф за карантинВ кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?
Президент Швейцарии посетила УкраинуВ рамках государственного визита Симонетта Соммаруга провела переговоры со своим украинским коллегой, Владимиром Зеленским, а также совершила поездку в Донбасский регион.
Huawei, 5G и ШвейцарияВеликобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.
Тернистый путь к швейцарскому гражданствуКомиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.
Штраф за карантинВ кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?