Моя Швейцария В Швейцарию пришла жара Заррина Салимова, Женева Жаркая погода сохранится до вечера субботы на равнинной местности на юге Альп, в долине Роны в Вале, а также в Женеве. Во время самой интенсивной фазы в пятницу и субботу максимальная температура воздуха достигнет 38°C. В немецкоязычной части Швейцарии также будет очень жарко, предупреждает метеослужба MétéoSuisse. подробнее