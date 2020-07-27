Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 27 июля 2020 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 77.35

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»

 Швейцария обновила список стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, исключив из него Беларусь и Швецию и добавив более десятка новых государств, в том числе Казахстан и Киргизстан.

Всего просмотров: 4,188

Сюрпризы для туристов в немецкоязычной Швейцарии

 Путешественникам, которые видели города и природные пейзажи Романдии и Тичино, а немецкоязычные кантоны посещают нечасто, стоит обратить внимание на Цюрих, Цуг и центральную часть Конфедерации. Там тоже есть много интересного.

Всего просмотров: 1,259

Covid-19: единый тест для исследования популяционного иммунитета в Швейцарии

В Конфедерации для проведения исследований с целью оценки количества людей, переболевших новым коронавирусом, будет использоваться серологический тест, разработанный в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV).

Всего просмотров: 1,066
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Huawei, 5G и Швейцария

 Великобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.

Всего просмотров: 819

Covid-19: единый тест для исследования популяционного иммунитета в Швейцарии

В Конфедерации для проведения исследований с целью оценки количества людей, переболевших новым коронавирусом, будет использоваться серологический тест, разработанный в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV).

Всего просмотров: 1,066

Штраф за карантин

 В кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?

Всего просмотров: 655
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top