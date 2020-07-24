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пятница, 24 июля 2020 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Швейцарские вузы помогают студентам

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Невшатель-Лугано

На фоне санитарного кризиса выросло число запросов от студентов о предоставлении помощи. Многие учащиеся обратились в администрацию своих университетов, так как сегодня непросто найти работу, чтобы оплачивать занятия.

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Швейцарский стиль

Когда Андалусия называлась Аль-Андалус…

Заррина Салимова, Риггисберг

До 8 ноября в фонде Абегг проходит выставка ценных шелковых тканей из знаменитых ткацких мастерских Аль-Андалуса – территории на юге Испании, которая когда-то находилась под властью мусульманских династий.

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Моя Швейцария

Легенда о швейцарском рае. 13. Александр Герцен, русский революционер и швейцарский гражданин. Часть 2

Наталья Беглова, Женева

Мы продолжаем рассказ о пребывании в Швейцарии Александра Ивановича Герцена.

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