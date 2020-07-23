Политика Каким будет «декретный отпуск» для отцов? Лейла Бабаева, Женева-Берн На референдуме 27 сентября этого года швейцарцам предстоит выразить свое мнение по поводу двухнедельного отпуска для отцов. При этом некоторые частные компании дают сотрудникам возможность остаться дома с ребенком на более продолжительный период. подробнее