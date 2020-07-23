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четверг, 23 июля 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»

Заррина Салимова, Берн

Швейцария обновила список стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, исключив из него Беларусь и Швецию и добавив более десятка новых государств, в том числе Казахстан и Киргизстан.

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Политика

Каким будет «декретный отпуск» для отцов?

Лейла Бабаева, Женева-Берн

На референдуме 27 сентября этого года швейцарцам предстоит выразить свое мнение по поводу двухнедельного отпуска для отцов. При этом некоторые частные компании дают сотрудникам возможность остаться дома с ребенком на более продолжительный период.

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Моя Швейцария

Резюме швейцарцев далеки от идеала

Лейла Бабаева, Ивердон-ле-Бен

Швейцарцы все чаще искажают информацию в резюме, при этом молодежь меньше всех переживает за точность данных и свою репутацию.

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Всего просмотров: 1,604
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