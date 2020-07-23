Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»Заррина Салимова, Берн
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Швейцария обновила список стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, исключив из него Беларусь и Швецию и добавив более десятка новых государств, в том числе Казахстан и Киргизстан.
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Политика
Каким будет «декретный отпуск» для отцов?Лейла Бабаева, Женева-Берн
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На референдуме 27 сентября этого года швейцарцам предстоит выразить свое мнение по поводу двухнедельного отпуска для отцов. При этом некоторые частные компании дают сотрудникам возможность остаться дома с ребенком на более продолжительный период.
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Моя Швейцария
Резюме швейцарцев далеки от идеалаЛейла Бабаева, Ивердон-ле-Бен
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Швейцарцы все чаще искажают информацию в резюме, при этом молодежь меньше всех переживает за точность данных и свою репутацию.
Дальнейшее ослабление ограничений на въезд в ШвейцариюС 20 июля пассажиры, прибывающие из двух десятков стран, включая Канаду и Австралию, снова смогут пересечь швейцарскую границу.
Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»Швейцария обновила список стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, исключив из него Беларусь и Швецию и добавив более десятка новых государств, в том числе Казахстан и Киргизстан.
Легенда о швейцарском рае. 13. Александр Герцен, русский революционер и швейцарский гражданинМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Huawei, 5G и ШвейцарияВеликобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.
Covid-19: единый тест для исследования популяционного иммунитета в ШвейцарииВ Конфедерации для проведения исследований с целью оценки количества людей, переболевших новым коронавирусом, будет использоваться серологический тест, разработанный в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV).
Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»Швейцария обновила список стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, исключив из него Беларусь и Швецию и добавив более десятка новых государств, в том числе Казахстан и Киргизстан.