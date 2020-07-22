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среда, 22 июля 2020 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Covid-19: обнадеживающие результаты испытания вакцин

Лейла Бабаева, Оксфорд

Этапы тестирования препаратов от нового коронавируса, иммунная реакция испытуемых и комментарии специалистов – в сегодняшней статье.

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Политика

Референдум против приложения SwissCovid?

Заррина Салимова, Берн

Группа противников программы, которая определяет, контактировал ли человек с заболевшим Covid-19, начала сбор подписей для проведения голосования по вопросу ее использования.

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Экономика

UBS заплатит в США штраф за махинации с ценными бумагами

Лейла Бабаева, Цюрих

Крупнейший швейцарский банк UBS заплатит 10 млн долларов за то, что намеренно не предоставлял частным лицам преимущественное право покупки муниципальных облигаций.

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