Главное на сегодня.
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Образование и наука
Covid-19: обнадеживающие результаты испытания вакцинЛейла Бабаева, Оксфорд
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Этапы тестирования препаратов от нового коронавируса, иммунная реакция испытуемых и комментарии специалистов – в сегодняшней статье.
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Политика
Референдум против приложения SwissCovid?Заррина Салимова, Берн
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Группа противников программы, которая определяет, контактировал ли человек с заболевшим Covid-19, начала сбор подписей для проведения голосования по вопросу ее использования.
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Экономика
UBS заплатит в США штраф за махинации с ценными бумагамиЛейла Бабаева, Цюрих
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Крупнейший швейцарский банк UBS заплатит 10 млн долларов за то, что намеренно не предоставлял частным лицам преимущественное право покупки муниципальных облигаций.
Дальнейшее ослабление ограничений на въезд в ШвейцариюС 20 июля пассажиры, прибывающие из двух десятков стран, включая Канаду и Австралию, снова смогут пересечь швейцарскую границу.
Легенда о швейцарском рае. 13. Александр Герцен, русский революционер и швейцарский гражданинМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Covid-19 и детская вакцинацияВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ предупреждают о тревожном снижении уровня детской вакцинации во всем мире. Эксперты опасаются, что пандемия нового коронавируса сведет на нет достигнутый с таким трудом прогресс в сфере глобального охвата иммунизацией.
Covid-19: единый тест для исследования популяционного иммунитета в ШвейцарииВ Конфедерации для проведения исследований с целью оценки количества людей, переболевших новым коронавирусом, будет использоваться серологический тест, разработанный в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV).
Huawei, 5G и ШвейцарияВеликобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.
Сюрпризы для туристов в немецкоязычной ШвейцарииПутешественникам, которые видели города и природные пейзажи Романдии и Тичино, а немецкоязычные кантоны посещают нечасто, стоит обратить внимание на Цюрих, Цуг и центральную часть Конфедерации. Там тоже есть много интересного.