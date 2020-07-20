Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: единый тест для исследования популяционного иммунитета в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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В Конфедерации для проведения исследований с целью оценки количества людей, переболевших новым коронавирусом, будет использоваться серологический тест, разработанный в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV).
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Уголок гурмана
Заменители мяса и спор о форме и содержанииЛейла Бабаева, Берн-Цюрих
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Под нажимом швейцарских производителей мяса Берн запретил использование «мясных» наименований для вегетарианских продуктов, таких как «говяжье филе на растительной основе». Владельцам фабрик придется проявить фантазию, придумывая другие названия.
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Моя Швейцария
Сюрпризы для туристов в немецкоязычной ШвейцарииЛейла Бабаева, Цюрих-Швиц-Люцерн-Цуг
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Путешественникам, которые видели города и природные пейзажи Романдии и Тичино, а немецкоязычные кантоны посещают нечасто, стоит обратить внимание на Цюрих, Цуг и центральную часть Конфедерации. Там тоже есть много интересного.
Дальнейшее ослабление ограничений на въезд в ШвейцариюС 20 июля пассажиры, прибывающие из двух десятков стран, включая Канаду и Австралию, снова смогут пересечь швейцарскую границу.
Хлороталонил и качество воды в ШвейцарииСотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.
Легенда о швейцарском рае. 13. Александр Герцен, русский революционер и швейцарский гражданинМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Дальнейшее ослабление ограничений на въезд в ШвейцариюС 20 июля пассажиры, прибывающие из двух десятков стран, включая Канаду и Австралию, снова смогут пересечь швейцарскую границу.
Huawei, 5G и ШвейцарияВеликобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.
Клиники группы Swiss Medical Network снова открытыВсе 16 частных медицинских учреждений, расположенных в разных частях Швейцарии, ждут своих иностранных пациентов.