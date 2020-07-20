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вторник, 21 июля 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: единый тест для исследования популяционного иммунитета в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

В Конфедерации для проведения исследований с целью оценки количества людей, переболевших новым коронавирусом, будет использоваться серологический тест, разработанный в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV).

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Уголок гурмана

Заменители мяса и спор о форме и содержании

Лейла Бабаева, Берн-Цюрих

Под нажимом швейцарских производителей мяса Берн запретил использование «мясных» наименований для вегетарианских продуктов, таких как «говяжье филе на растительной основе». Владельцам фабрик придется проявить фантазию, придумывая другие названия.

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Моя Швейцария

Сюрпризы для туристов в немецкоязычной Швейцарии

Лейла Бабаева, Цюрих-Швиц-Люцерн-Цуг

Путешественникам, которые видели города и природные пейзажи Романдии и Тичино, а немецкоязычные кантоны посещают нечасто, стоит обратить внимание на Цюрих, Цуг и центральную часть Конфедерации. Там тоже есть много интересного.

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