Моя Швейцария Сюрпризы для туристов в немецкоязычной Швейцарии Лейла Бабаева, Цюрих-Швиц-Люцерн-Цуг Путешественникам, которые видели города и природные пейзажи Романдии и Тичино, а немецкоязычные кантоны посещают нечасто, стоит обратить внимание на Цюрих, Цуг и центральную часть Конфедерации. Там тоже есть много интересного. подробнее