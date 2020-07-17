Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 17 июля 2020 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 75.44
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Отель Richеmond не пережил Covid-19

 Начиная с 31 августа исторический женевский отель не будет больше принимать постояльцев. Не знаем, навсегда ли, но по крайней мере на неопределенный срок.

Всего просмотров: 1,711

Хлороталонил и качество воды в Швейцарии

 Сотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.

Всего просмотров: 1,390

Белорусские акции солидарности в Швейцарии

 Начавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.

Всего просмотров: 1,094
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Профессии будущего в Швейцарии

 Что происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.

Всего просмотров: 1,918

Huawei, 5G и Швейцария

 Великобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.

Всего просмотров: 482

Хлороталонил и качество воды в Швейцарии

 Сотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.

Всего просмотров: 1,390
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top