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вторник, 14 июля 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Маленькая победа женевского адвоката Гульнары Каримовой

Заррина Салимова, Беллинцона-Женева-Ташкент

Федеральный уголовный суд аннулировал отзыв мандата Грегуара Манжа, защитника дочери бывшего президента Узбекистана. Ранее женевскому адвокату был запрещен въезд в Узбекистан за критику условий содержания его подзащитной.

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Политика

Кристоф Блохер подарит свою ренту, но не государству

Лейла Бабаева, Берн

Идейный вдохновитель Народной партии Швейцарии (UDC) и бывший федеральный советник Кристоф Блохер потребовал выплаты ренты, которая полагается ему после работы в составе правительства и от которой он в свое время отказался.

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Экономика

Отель Richеmond не пережил Covid-19

Надежда Сикорская, Женева

Начиная с 31 августа исторический женевский отель не будет больше принимать постояльцев. Не знаем, навсегда ли, но по крайней мере на неопределенный срок.

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