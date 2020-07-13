Главное на сегодня.
|
Политика
Маленькая победа женевского адвоката Гульнары КаримовойЗаррина Салимова, Беллинцона-Женева-Ташкент
подробнее
Федеральный уголовный суд аннулировал отзыв мандата Грегуара Манжа, защитника дочери бывшего президента Узбекистана. Ранее женевскому адвокату был запрещен въезд в Узбекистан за критику условий содержания его подзащитной.
|
Политика
Кристоф Блохер подарит свою ренту, но не государствуЛейла Бабаева, Берн
подробнее
Идейный вдохновитель Народной партии Швейцарии (UDC) и бывший федеральный советник Кристоф Блохер потребовал выплаты ренты, которая полагается ему после работы в составе правительства и от которой он в свое время отказался.
|
Экономика
Отель Richеmond не пережил Covid-19Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Начиная с 31 августа исторический женевский отель не будет больше принимать постояльцев. Не знаем, навсегда ли, но по крайней мере на неопределенный срок.
Пять миллионов франков за пиццуШвейцарский лидер среди ресторанов итальянской кухни, сеть Molino только что инвестировала такую сумму в свою самую крупную «точку» - на площади Моляр, в центре Женевы.
В Швейцарии судят сторонников «Исламского государства»6 июля прокуратура Конфедерации представила обвинительное заключение против двух швейцарцев в связи с их попыткой примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Слабые стороны закона об эпидемияхВ швейцарском законе об эпидемиях (LEp) не прописаны достаточно подробно условия покрытия расходов на лечение инфекционных заболеваний, подметили ученые Женевского университета. По этой причине пациенты могут оказаться в неравном положении.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.
Кристоф Блохер подарит свою ренту, но не государствуИдейный вдохновитель Народной партии Швейцарии (UDC) и бывший федеральный советник Кристоф Блохер потребовал выплаты ренты, которая полагается ему после работы в составе правительства и от которой он в свое время отказался.
Белорусские акции солидарности в ШвейцарииНачавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.