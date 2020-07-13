Политика

Лейла Бабаева, Берн

Идейный вдохновитель Народной партии Швейцарии (UDC) и бывший федеральный советник Кристоф Блохер потребовал выплаты ренты, которая полагается ему после работы в составе правительства и от которой он в свое время отказался.