Главное на сегодня.
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Экономика
Covid-19: возможен ли новый локдаун?Заррина Салимова, Берн
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Глава банка UBS Серджио Эрмотти рассказал в интервью телеканалу RTS о прогнозах восстановления экономики и причинах, по которым повторный карантин был бы невозможен.
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Политика
Сколько веревочке ни виться…Лейла Бабаева, Женева
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Женевского политика Пьера Моде, который, несмотря на связанный с его именем скандал, удержался в кресле и обеспечил себе пожизненную ренту, исключили из Либерально-радикальной партии (PLR).
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Культура
В сентябре – все на бал! С «Золушкой»Надежда Сикорская, Женева
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Большой театр Женевы откроет сезон 2020-21 гг. комической оперой Дж. Россини. Эта постановка, осуществленная режиссером Лораном Пелли под музыкальным руководством Антонино Фолиани, должны была представлена еще в мае, но была отменена из-за пандемии.
Covid-19: добро пожаловать в карантин!С 6 июля каждый, кто въезжает в Швейцарию из страны с высоким риском заражения, должен соблюдать десятидневный карантин. Это относится, среди прочего, к пассажирам, прибывающим из Азербайджана, Армении, Беларуси и России.
Covid-19: обязательные маски и карантин для въезжающихФедеральный совет решил усилить защитные меры и ввести с 6 июля 2020 года правило обязательного ношения масок в общественном транспорте. Кроме того, люди, въезжающие в Швейцарию из определенных регионов, должны будут проходить карантин.
Женевский автосалон продаетсяО таком решении сообщил вчера на пресс-конференции президент фонда Женевского международного автошоу (ЖМА) Морис Турреттини.
Covid-19: добро пожаловать в карантин!С 6 июля каждый, кто въезжает в Швейцарию из страны с высоким риском заражения, должен соблюдать десятидневный карантин. Это относится, среди прочего, к пассажирам, прибывающим из Азербайджана, Армении, Беларуси и России.
Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в ШвейцариюС 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.