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пятница, 3 июля 2020 года   

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Covid-19: обязательные маски и карантин для въезжающих

 Федеральный совет решил усилить защитные меры и ввести с 6 июля 2020 года правило обязательного ношения масок в общественном транспорте. Кроме того, люди, въезжающие в Швейцарию из определенных регионов, должны будут проходить карантин.

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Covid-19: печальные рекорды пандемии

 В мире Covid-19 заболели уже более 10 млн человек, а число жертв превысило отметку в полмиллиона. В Швейцарии на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа новых случаев заражения. Риск возникновения второй волны эпидемии, по оценкам экспертов, стал реальным.

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Счастье вместо мишленовской звезды

 Знаменитый шеф-повар Дидье де Куртен сообщил о своем намерении закрыть главный ресторан в отеле Terminus (Сьерр) в конце этого года. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в гастрономических кругах Швейцарии. Что подтолкнуло валезанца к такому решению?

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UBS обвинили за инвестиции в китайскую компанию

 Международная неправительственная организация Общество защиты уязвимых народов (GfbV) обвиняет крупнейший банк Швейцарии в том, что он вкладывает средства в фирму Hikvision, поставщика видеокамер и подобного оборудования. Среди прочего, услугами компании пользуются власти Китая для наблюдения за уйгурами – мусульманами тюркского происхождения.

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Бесплатно в музей!

 По субботам в июле и августе шестнадцать бернских культурных учреждений – музеи, замки, парки и сады – будут работать бесплатно.

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Берн ждет Брексита и готовит соглашение с Лондоном

 Великобритания не захотела продлить переходный период после Брексита, поэтому самый вероятный вариант – жесткий разрыв связей с Евросоюзом в конце 2020 года. При таком развитии событий Конфедерация могла бы упрочить свое положение между двух сильных сторон.

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