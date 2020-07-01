Главное на сегодня.
Covid-19: печальные рекорды пандемииВ мире Covid-19 заболели уже более 10 млн человек, а число жертв превысило отметку в полмиллиона. В Швейцарии на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа новых случаев заражения. Риск возникновения второй волны эпидемии, по оценкам экспертов, стал реальным.
Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в ШвейцариюС 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.
Счастье вместо мишленовской звездыЗнаменитый шеф-повар Дидье де Куртен сообщил о своем намерении закрыть главный ресторан в отеле Terminus (Сьерр) в конце этого года. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в гастрономических кругах Швейцарии. Что подтолкнуло валезанца к такому решению?
Счастье вместо мишленовской звездыЗнаменитый шеф-повар Дидье де Куртен сообщил о своем намерении закрыть главный ресторан в отеле Terminus (Сьерр) в конце этого года. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в гастрономических кругах Швейцарии. Что подтолкнуло валезанца к такому решению?
UBS обвинили за инвестиции в китайскую компаниюМеждународная неправительственная организация Общество защиты уязвимых народов (GfbV) обвиняет крупнейший банк Швейцарии в том, что он вкладывает средства в фирму Hikvision, поставщика видеокамер и подобного оборудования. Среди прочего, услугами компании пользуются власти Китая для наблюдения за уйгурами – мусульманами тюркского происхождения.
Женевский автосалон продаетсяО таком решении сообщил вчера на пресс-конференции президент фонда Женевского международного автошоу (ЖМА) Морис Турреттини.