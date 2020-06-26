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Covid-19: Федеральный совет снимает почти все ограниченияВ понедельник Швейцария возвращается к практически нормальной жизни: с 22 июня отменяется большая часть мер борьбы с новым коронавирусом. Под запретом до конца августа остаются только крупные мероприятия с участием более 1000 человек.
Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в ШвейцариюС 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.
Covid-19: Швейцария слишком быстро снимает ограничения?Руководитель рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Маттиас Эггер считает преждевременными принятые в пятницу правительством меры по ослаблению ограничений. По его мнению, существует риск того, что в ближайшее время число заболевших резко возрастет.
Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в ШвейцариюС 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.
Мода во время пандемииКак карантин и коронакризис повлияют на наши потребительские привычки и манеру одеваться?
UBS обвинили за инвестиции в китайскую компаниюМеждународная неправительственная организация Общество защиты уязвимых народов (GfbV) обвиняет крупнейший банк Швейцарии в том, что он вкладывает средства в фирму Hikvision, поставщика видеокамер и подобного оборудования. Среди прочего, услугами компании пользуются власти Китая для наблюдения за уйгурами – мусульманами тюркского происхождения.