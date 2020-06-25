Главное на сегодня.
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Экономика
UBS обвинили за инвестиции в китайскую компаниюЛейла Бабаева, Цюрих
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Международная неправительственная организация Общество защиты уязвимых народов (GfbV) обвиняет крупнейший банк Швейцарии в том, что он вкладывает средства в фирму Hikvision, поставщика видеокамер и подобного оборудования. Среди прочего, услугами компании пользуются власти Китая для наблюдения за уйгурами – мусульманами тюркского происхождения.
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Образование и наука
Ученые против «предсказуемости преступлений»Надежда Сикорская, Женева
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В сложных ситуациях принято уповать на науку. А что делать, если и она не дает однозначных ответов?
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Швейцарский стиль
Мода во время пандемииЗаррина Салимова, Берн
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Как карантин и коронакризис повлияют на наши потребительские привычки и манеру одеваться?
Covid-19: Федеральный совет снимает почти все ограниченияВ понедельник Швейцария возвращается к практически нормальной жизни: с 22 июня отменяется большая часть мер борьбы с новым коронавирусом. Под запретом до конца августа остаются только крупные мероприятия с участием более 1000 человек.
Covid-19 и швейцарская политикаВозвращение к нормальной жизни будет постепенным, и постепенно же будет меняться само понятие нормы.
Covid-19: Швейцария слишком быстро снимает ограничения?Руководитель рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Маттиас Эггер считает преждевременными принятые в пятницу правительством меры по ослаблению ограничений. По его мнению, существует риск того, что в ближайшее время число заболевших резко возрастет.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Made in WitzerlandНад чем смеются швейцарцы и почему другие смеются над ними самими? Ответы на эти вопросы вы найдете на выставке, организованной Форумом швейцарской истории в Швице и посвященной культуре юмора в стране – от политической сатиры до расхожих привольных шуточек.
Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в ШвейцариюС 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.