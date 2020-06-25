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пятница, 26 июня 2020 года   

Главное на сегодня.
Экономика

UBS обвинили за инвестиции в китайскую компанию

Лейла Бабаева, Цюрих

Международная неправительственная организация Общество защиты уязвимых народов (GfbV) обвиняет крупнейший банк Швейцарии в том, что он вкладывает средства в фирму Hikvision, поставщика видеокамер и подобного оборудования. Среди прочего, услугами компании пользуются власти Китая для наблюдения за уйгурами – мусульманами тюркского происхождения.

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Образование и наука

Ученые против «предсказуемости преступлений»

Надежда Сикорская, Женева

В сложных ситуациях принято уповать на науку. А что делать, если и она не дает однозначных ответов?

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Швейцарский стиль

Мода во время пандемии

Заррина Салимова, Берн

Как карантин и коронакризис повлияют на наши потребительские привычки и манеру одеваться?

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