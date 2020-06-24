Главное на сегодня.
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Политика
Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в ШвейцариюЗаррина Салимова, Берн
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С 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.
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Моя Швейцария
Кто и о чем поет «под крылом самолета»?Надежда Сикорская, Женева
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Европейские аэропорты открываются один за другим после долгого и разорительного простоя. Однако не все потенциальные пассажиры готовы подняться на борт самолета: одни опасаются, что принимаемых мер санитарной безопасности недостаточно, а других, наоборот, настораживает их избыток.
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Экономика
Apple Pay, Twint и швейцарские пользователиЛейла Бабаева, Брюссель-Берн
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Европейская комиссия ведет два расследования в отношении компании Apple, которая подозревается в нарушении антимонопольного законодательства. Как это отразится на пользователях в Конфедерации и швейцарском платежном приложении Twint?
Тематические маршруты по Швейцарии для детейВ Конфедерации проложены около 65 000 километров пешеходных маршрутов, многие из которых рассчитаны на детей самых разных возрастов.
Covid-19: Федеральный совет снимает почти все ограниченияВ понедельник Швейцария возвращается к практически нормальной жизни: с 22 июня отменяется большая часть мер борьбы с новым коронавирусом. Под запретом до конца августа остаются только крупные мероприятия с участием более 1000 человек.
Легенда о швейцарском рае. 12. Салтыков-Щедрин: Размышления о России в ШвейцарииМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Covid-19: Швейцария слишком быстро снимает ограничения?Руководитель рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Маттиас Эггер считает преждевременными принятые в пятницу правительством меры по ослаблению ограничений. По его мнению, существует риск того, что в ближайшее время число заболевших резко возрастет.
Made in WitzerlandНад чем смеются швейцарцы и почему другие смеются над ними самими? Ответы на эти вопросы вы найдете на выставке, организованной Форумом швейцарской истории в Швице и посвященной культуре юмора в стране – от политической сатиры до расхожих привольных шуточек.