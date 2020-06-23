Главное на сегодня.
Путешествия в посткоронавирусную эпохуВ понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?
Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих»Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю.
Тематические маршруты по Швейцарии для детейВ Конфедерации проложены около 65 000 километров пешеходных маршрутов, многие из которых рассчитаны на детей самых разных возрастов.
Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих»Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю.
Made in WitzerlandНад чем смеются швейцарцы и почему другие смеются над ними самими? Ответы на эти вопросы вы найдете на выставке, организованной Форумом швейцарской истории в Швице и посвященной культуре юмора в стране – от политической сатиры до расхожих привольных шуточек.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.