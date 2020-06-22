Над чем смеются швейцарцы и почему другие смеются над ними самими? Ответы на эти вопросы вы найдете на выставке, организованной Форумом швейцарской истории в Швице и посвященной культуре юмора в стране – от политической сатиры до расхожих привольных шуточек.